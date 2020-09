Sony pensò ad una PlayStation 5 low-spec in passato

Il boss di PlayStation Jim Ryan ha rivelato che Sony pensò di rilasciare una PlayStation 5 low-spec assieme ad una versione più potente ma, a quanto pare, ha poi ripiegato su quello che abbiamo potuto vedere nell’ultimo showcase.

Stando alle parole di Ryan, il quale dice di rispettare “ogni decisione dei competitor e le loro fiolosofie”, creare una PlayStation 5 sarebbe stato un lavoro troppo arduo e complesso. Oltre alla sfida, il blocco principale provenne dai scarsi risultati passati con decisioni simili.

Chiaramente il prezzo è un fattore assolutamente importante. Una cosa che può esser detta è che, se guardate alla storia del mondo videoludico e del suo business, creare una versione speciale a basso costo è qualcosa che non ha portato a grossi risultati in passato. Abbiamo seriamente considerato l’idea, ma abbiamo poi preso decisioni differenti.



Ryan ha poi continuato dicendo che Sony si sta davvero impegnando moltissimo con la strategia attuale per dare agli utenti una console “anti-futuro” che potranno usare per “quattro, cinque, sei o sette anni”.

Vogliono credere di aver comprato qualcosa che sia “anti-futuro” e che non diventi vecchia in due o tre anni. Vogliono avere fede sul fatto che, se dovessero comprare un nuovo televisore, la console possa supportare il 4K che il loro nuovo schermo supporta.

Sony offrirà due console al lancio. Un modello standard e un modello digital only, al prezzo di €499 e €399 rispettivamente. Microsoft invece, offrirà la sua console Xbox Series S assieme alla più potente Xbox Series X. La prima supporterà i 1440p mentre l’ultima supporterà il 4K e più spazio d’archiviazione. La differenza di prezzo però, è maggiore. Si parla infatti di €299 per la prima e €499 per la seconda.