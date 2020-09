Gears Tactics: nuovo trailer per Xbox Series e One

Durante il giorno in cui era stata svelata la data d’uscita di Xbox Series X e S, erano stati annunciati anche i giorni in cui arriveranno alcuni giochi sulla prossima console Microsoft. Tra questi c’era anche Gears Tactics strategico di Splash Damage/The Coalition ambientato nell’universo di Gears of War, già disponibile su PC, ma che arriverà il 10 novembre su Xbox One e Xbox Series X e S.

Poco fa è stato pubblicato un trailer relativo proprio a queste versioni console, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche di Gears Tactics attraverso la pagina Steam: