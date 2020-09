Winston Groom: muore a 77 anni l’autore di Forrest Gump

La CNN ha rilasciato la triste notizia della morte di Winston Groom, l’autore americano noto per aver scritto il romanzo originale di Forrest Gump. La notizia è stata confermata su Twitter da Karin Wilson, il sindaco della città natale di Groom Fairhope, in Alabama. L’autore aveva 77 anni e la causa di morte non è stata ancora rivelata.

Winston Francis Groom Jr. è nato a Washington D.C., anche se è cresciuto nella contea di Mobile, in Alabama. Questo sarebbe anche il luogo in cui Forrest ha vissuto nel romanzo originale Forrest Gump. Inoltre, come Forrest, Groom ha prestato servizio per l’esercito degli Stati Uniti e ha anche svolto un turno di servizio nella guerra del Vietnam. Dopo il suo periodo nell’esercito, Groom ha scelto di intraprendere la carriera di romanziere, pubblicando il suo primo romanzo Better Times Than These nel 1978.

Con un continuo interesse per i militari, Groom scrisse anche molti libri di saggistica su vari argomenti storici, tra cui la Guerra Civile, la Battaglia di New Orleans, i generali della Seconda Guerra Mondiale e un libro su Ronald Reagan. Ha anche scritto il libro di sport The Crimson Tide: The Official Illustrated History of Alabama Football.

Pubblicato nel 1986, Forrest Gump è l’opera più celebre di Winston Groom, di cui Tom Hanks ha interpretato notoriamente il ruolo principale quando la storia di Forrest Gump è stata adattata come film dallo sceneggiatore Eric Roth e dal regista Robert Zemeckis nel 1994. La storia ha avuto talmente tanto successo che persino Bollywood ha deciso di creare un remake del film originale. L’immenso successo del film ha portato una fama ancora maggiore alo scrittore.

Sebbene non sia mai stato realizzato un sequel di un film, Winston Groom in realtà ha scritto un romanzo successivo a Forrest Gump, Intitolato Gump and Co., è stato pubblicato nel 1995 e continua direttamente a seguire ciò che accade a Forrest dopo gli eventi della storia originale. Per anni, ci sono state voci secondo cui la Paramount avrebbe riportato Tom Hanks per trasformare anche Gump and Co. in un film. Il progetto si è bloccato nell’inizio dello sviluppo, ma i fan del film originale possono sempre dare un’occhiata al romanzo per vedere cosa ne è stato di Forrest.