Cyberpunk 2077: Night City e gang dal Night City Wire

Questo è un giorno speciale per CD Projekt RED. Si tratta del terzo appuntamento, tenutosi su Twitch, del Night City Wire, programma per conoscere tutte le novità dal nuovo titolo dello studio polacco, Cyberpunk 2077. Quindi, ci si avvicina all’uscita ma abbiamo ancora qualcosa da vedere con il team di CD Projekt RED.

L’evento parte con un nuovo gameplay trailer, per poi passare all’intero setting di Night City. Si passa per le strade della città futuristica, fino alle viste mozzafiato dei grattacieli per poi scendere nuovamente tra i suggestivi locali molto più che popolati, vista la densità di popolazione molto elevata.

I primi minuti della mezz’ora a disposizione vengono completamente dati alla città, mostrando la sua posizione geografica, i vari quartieri e ciò che ognuno ha da offrire, senza contare poi i livelli di caratterizzazione di ciascuno di essi, facendo sentire il giocatore perennemente in qualcosa di nuovo e diverso, dandogli la possibilità di capire in che punto della città ci si trovi guardandosi, quel poco che basta, in giro.

Si passa poi alle varie gang che popolano le strade della città. Un trailer ci dà già una prima impressione, mostrando i Maelstorm con i loro deliri da psicopatici nel voler sorpassare la barriera tra umano e cibernetico, i Valentinos che possiamo vedere come la rappresentazione moderna dei cartelli messicani, i Sixth Street sembrano i “tipici americani” da film, tra gare di tiro e bevute, i Voodoo Boys, già conosciuti per avere tra le loro fila i Netrunners, coloro che navigano nella rete, gli Animas, i Tiger Claws che si rifanno alla mafia cinese e tante altre. Ovviamente, anche nel territorio conosciuto come Badlands, vi saranno diverse gang e differenti tra loro, pur vivendo in un ambiente simile.

Infine, sono state svelati finalmente i requisiti minimi e raccomandati del titolo per farlo funzionare su PC. Il terzo episodio del Night City Wire si conclude qui, portando nuovi contenuti sulla città e sui suoi abitanti che la rendono più viva che mai. Ovviamente, GamesVillage vi porterà sempre news fresche, aspettiamo quindi di conoscere la data del prossimo appuntamento del Night City Wire, ricordandovi che Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal giorno 19 novembre per PC, Xbox One e PlayStation 4.