Observer System Redux uscirà il 10 novembre

Observer System Redux si aggiunge alla line-up di lancio delle console nect-gen. Parliamo ovviamente di entrambe le console e, inoltre, uscirà anche su PC. La data settata è il 10 novembre per PC e Xbox Series X e S, mentre il 12 novembre per PlayStation 5.

Bloober Team ha voluto attendere le date ufficiali di ciascuna console per annunciare la data del proprio titolo. A quanto pare, lo sviluppatore ha deciso di mantenere nella norma i costi del titolo, non decidendo di alzare il prezzo del gioco come sta succedendo per gli studi first-party Sony. Qui sotto potrete trovare la panoramica del titolo su Steam.