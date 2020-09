Fortnite: Gamers Club ed Epic Games partner per i tornei

La società di promozione degli Esport, Gamers Club ha annunciato giovedì una partnership con Epic Games per includere il suo gioco battle royale Fortnite nella sua piattaforma delle competizioni.

I tornei saranno disponibili per gli utenti del Gamers Club a partire dal 24 settembre, in una struttura online che includerà anche classi di gioco, contenuti e trasmissioni. Si prevede che i montepremi delle competizioni ammonteranno a $ 80K USD entro la fine del 2020.

Gamers Club è di proprietà di Immortals Gaming Club , che fa affari in Brasile principalmente nella scena Counter-Strike: Global Offensive , co-organizzando il Circuito CLUTCH con il suo partner BBL (Bad Boy Leeroy). I server di gioco e le competizioni sono disponibili per l’intera America Latina e dal 2019 la società ha compiuto sforzi per espandere i propri servizi a diversi titoli di Esport , come League of Legends , VALORANT e Free Fire .