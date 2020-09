Razer farà pressioni per l’inclusione degli eSport nei SEA Games 2021

Il marchio di periferiche da gioco Razer farà pressioni per l’inclusione degli Esport nei Giochi del Sudest asiatico del 2021 . Esports faceva parte dei Giochi SEA nel 2019 ma gli attuali organizzatori, il Vietnam, lo hanno rimosso dai giochi a causa dei vincoli di budget causati dalla pandemia COVID-19 in corso.

Con sede a Singapore, Razer è un attore chiave nel settore degli Esport e dei giochi SEA ed è stato attivamente coinvolto nella crescita e nello sviluppo dei due settori nella regione.

In un’intervista con GMA News Online , il direttore di Razer Global Esports David Tse ha affermato che la società ha preso l’iniziativa di riunire le federazioni di Esport della regione facendo appello al comitato SEA Games 2021. Ha detto che Razer era fiducioso sull’inclusione degli Esport all’evento. “Abbiamo anche collaborato con la Vietnam Esports Federation per guidarli e supportare il processo di valutazione, e abbiamo promesso il nostro impegno ad assistere con le risorse necessarie per implementare con successo l’evento Esport, portando questo evento di Esport con medaglie al livello successivo per la regione SEA e globalmente verso la nostra visione alle Olimpiadi “, ha detto nell’intervista.

Anche il Comitato Olimpico delle Filippine , che ha recentemente assunto l’Organizzazione degli Esports delle Filippine (PESO) come membro associato, sta attivamente facendo pressioni per l’inclusione degli Esport come evento medagliato nei giochi. Simile al PESO, ci sono federazioni di Esport regionali e internazionali in tutta l’Asia. Tse ha anche affermato che la sua azienda sta lavorando con questi organismi non solo per ripristinare gli Esport nei SEA Games, ma anche per portarli ai Giochi asiatici e alle Olimpiadi. La Asian Esports Federation è un altro organismo che sta lavorando attivamente per l’inclusione degli Esport nei giochi. L’AESF ha 45 paesi membri, inclusi gli 11 paesi che fanno parte della SEA Games Federation.