Marvel’s Avengers: l’ultima patch risolverà 1000 problemi

A poche settimane dalla sua uscita, Marvel’s Avengers sta già per ricevere la sua patch più grande di sempre. Quest’ultima, a detta di Crystal Dynamics, risolverà ben 1000 problemi all’interno del gioco per ogni piattaforma.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale del titolo. Nel post, la software house ha ringraziato i fan per il supporto ed il feedback quotidiano volto ad aiutare gli sviluppatori a migliorare ogni giorno l’esperienza di gioco di Marvel’s Avengers.

Nel caso in cui siate interessati all'acquisto dell'opera interattiva pubblicata da Square Enix, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del videogioco per scoprire noi di GamesVillage.it cosa ne pensiamo a riguardo.

V1.3.0 is our biggest patch yet and addresses over 1000 issues, including improvements across the board. We'll continue to work on more fixes in the future. Thank you so much for all the feedback and reports!

