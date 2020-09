Godfall: svelato il prezzo della versione PS5

A quanto pare, con ogni generazione di console sembra che i prezzi standard per ogni titolo disponibile tendano ad aumentare. Infatti, non poco tempo fa abbiamo avuto la conferma che NBA 2K21 e Call of Duty Black Ops Cold War costeranno 79 euro. Fortunatamente, non sarà lo stesso per Godfall.

Best Buy ha iniziato i preordini per il gioco di ruolo e, da quello che possiamo vedere, c’é una piacevole sorpresa. La Standard Edition di Godfall è in lista al prezzo di soli 69 dollari. Ciò vuol dire che manterrà lo stesso costo della vecchia generazione.

Ci saranno anche la Deluxe Edition (89 dollari) e la Ascended Edition (99 euro).