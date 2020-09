JEET The Far Shore è stato rimandato al 2021

Dopo il suo annuncio avvenuto nel mese di giugno, Superbrothers ha annunciato che la sua creazione JEET The Far Shore verrà rimandato per PS4, PS5 e Epic Games Store al 2021. La conferma è arrivata direttamente da un comunicato ufficiale da parte della software house.

Non è stato detto in maniera esplicita, ma la motivazione è chiaramente dovuta alla situazione globale causata dalla pandemia dovuta al coronavirus. Almeno, possiamo ancora vedere il suo announcement trailer svelato durante l’evento PlayStation’s Future of Gaming.

Nell’ultimo periodo abbiamo avuto la sfortuna di vedere numerosi rinvii, come ad esempio l’attesissima esclusiva per Nintendo Switch No More Heroes 3 di Grasshopper Manufacture.