SEGA Annuncia che parteciperà al DLEAGUE

Dopo aver annunciato la loro nuova Line-up al TGS 2020, SEGA ci ha sorpreso con un nuovissimo annuncio su Twitter dove il CEO Haruki Satomi ha affermato che un nuovo campionato professionale di Danza ha appena aperto i battenti e la compagnia ne prenderà parte.

Il campionato prende il nome di “D.LEAGUE” e prevederà la partecipazione al progetto anche di SEGA SAMMY HOLDINGS e il Team prenderà il nome di “SEGA SAMMY LUX”.

Non è la prima volta che la nota azienda di videogiochi decide di fare la sua comparsa negli sport e speriamo vivamente che la compagnia approfitti di questa occasione anche per far parlare maggiormente di se e farsi conoscere in maniera più eterogenea possibile sia nelle realtà sportive che in quelle videoludiche.