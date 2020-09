Galaxy F: Samsung annuncia la nuova linea

All’inizio di questa settimana abbiamo appreso che Samsung ha in programma di lanciare una nuova serie di smartphone, denominata Galaxy F, focalizzata sulla qualità della fotocamera. Oggi il gigante tecnologico ha confermato l’esistenza di questo progetto attraverso un Tweet.

The new #GalaxyF will definitely leave a mark on you. Stay tuned to go #FullOn.#Samsung pic.twitter.com/5ahjw6mqTm

— Samsung India (@SamsungIndia) September 19, 2020