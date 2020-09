Genshin Impact: pubblicati diversi spot giapponesi

MiHoYo ha pubblicato nelle ultime ore una serie di brevi spot televisivi di Genshin Impact, gioco di ruolo open-world e free-to-play, che hanno iniziato ad essere trasmessi nelle principali aree urbane del Giappone. Sono 5 e potete vederli qui sotto.

Lasciandovi ai filmati, vi ricordiamo che il JRPG online free-to-play di MiHoYo sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PlayStation 4, PC, iOS e Android, con anche una versione Switch pianificata. Precedentemente erano stati mostrati diversi video sulla storia del gioco.

The Mysteries of This World

An Introduction to Genshin Friends

Elemental Battles

A New World

An Ever-Expanding World

Queste le caratteristiche di Genshin Impact attraverso il Playstation Store:

Uno sconfinato ambiente di gioco open world

Corri, arrampicati e sorvola un meraviglioso mondo aperto a tua completa disposizione, pieno di panorami mozzafiato da ammirare, avvincenti sfide da affrontare e una varietà di culture da scoprire e conoscere.

Sistema di combattimento elementale

Sfrutta il potere degli elementi per scatenare terribili forze primordiali e infliggere danni inimmaginabili. Dimentica i tradizionali giochi hack and slash; Genshin Impact inaugura una nuova era all’insegna di combattimenti in cui l’astuzia è importante tanto quanto la forza bruta.

Una storia coinvolgente piena di personaggi accattivanti

Vivi infinite avventure insieme a una moltitudine di personaggi unici che si uniranno a te durante il cammino. Quali sorprese ti attendono in questo nuovo mondo sconosciuto?

Modalità cooperativa

Fai squadra con i tuoi amici per scatenare sempre di più la furia degli elementi e affronta impegnativi domini per ottenere ricche ricompense.

Colonna sonora rilassante

Fatti cullare dai magnifici suoni di Teyvat e rilassati mentre esplori l’immenso e idilliaco mondo che ti circonda.