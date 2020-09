Lonesome Village: finanziato in un giorno su Kickstarter

Il 17 settembre è arrivato, su Kickstarer, Lonesome Village, life simulator con elementi puzzle in sviluppo da parte del team messicano Ogre Games, che prende spunto da giochi come Animal Crossing e The Legend of Zelda. In appena 24 ore il gioco è riuscito a raggiungere il primo obiettivo, posto a 20.000 dollari. Gli sviluppatori hanno pubblicato un aggiornamento per festeggiare il momento con i backer.

Oltretutto, è stato anche raggiunto il primo stretch goal (a 25 mila dollari) che permetterà di personalizzare l’aspetto del protagonista Wes, e sono stati mostrati i prossimi due (a 30 e 40 mila dollari) che darà la possibilità al protagonista di suonare strumenti musicali, e di far suonare la colonna sonora del gioco ai giocatori. L’uscita di Lonesome Village è prevista su Steam e su Nintendo Switch.