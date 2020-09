PlayStation 5: alcune foto mostrano le sue dimensioni

La Taiwan National Communications Commission (NCC), commissione che deve approvare i prodotti per la loro commercializzazione, ha pubblicato una serie di foto che mostrano le misure della PlayStation 5, fornendoci le prime foto ravvicinate della console di nuova generazione Sony. L’NCC ha pubblicato una serie di immagini (in questo PDF le potete vedere tutte), che mostrano la PS5 standard in posizione orizzontale, inclusi i cavi e la base rimovibile che tiene la console in posizione sia verticale che orizzontale, come anche il controller Dual Sense.

Le foto mostrano quanto sia veramente grande la PS5, con tanto di strumenti per misurarne le dimensioni. Lasciandovi ad alcune foto qui sotto, vi ricordiamo che la PlayStation 5 sarà disponibile da noi qui in Europa dal 19 novembre al prezzo di 499 euro per la versione standard e di 399 euro per la versione digital.