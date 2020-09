DOOM Eternal: l’uscita su Nintendo Switch è molto vicina

Sappiamo tutti come DOOM Eternal sia entrato nelle case dei videogiocatori riscuotendo un successo veramente strepitoso per l’opera videoludica, attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Però, diversi utenti in possesso di una Nintendo Switch, si stanno domandando tutt’ora che fine abbia fatto la versione per la console ibrida targata Nintendo.

Ebbene, durante una recente intervista al PAX Online x EDX Digital, Marty Stratton, Executive Producer, ha rivelato che l’uscita di DOOM Eternal su Nintendo Switch è molto vicina. Ecco le sue dichiarazioni:

Vorrei potervi dare dei dettagli. Ho letto tutti i commenti, e quando diciamo qualcosa su DOOM Eternal, c’è sempre un commento su cinque: Sì, che ne dici di parlarci dello Switch? Ci è voluto un po’ più di tempo per arrivarci, ma vogliamo che sia tutto quello che può essere. È molto vicino, e stiamo cercando di essere molto intransigenti con quello che deve essere perché c’è un’alta domanda per esso. Ne parleremo di nuovo in un futuro non troppo lontano. È vicino, ma non posso dire esattamente quanto vicino.



Insomma, a breve, dovrebbero arrivare dei dettagli più concreti sulla data d’uscita dedicata a DOOM Eternal su Nintendo Switch.