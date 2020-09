Super Mario 3D All-Stars: ecco il trailer di lancio

Finalmente l’uscita di Super Mario 3D All-Stars è arrivata e con essa, anche il trailer di lancio. La collection riporta in vita tre capolavori della serie su Nintendo Switch seppur tante persone portino rancore nei confronti della scelta del tempo limitato. Il trailer di lancio mostra varie sequeneze da tutti e tre i titoli contenuti nella collection.

Per chi non lo sapesse, tale opera include Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Per Super Mario Sunshine sarebbe la prima volta in assoluto ad essere ri-pubblicato. Super Mario 3D All-Stars è disponibile ora su Nintendo Switch e lo sarà fino a marzo 2021. Il trailer sicuramente riporta a ricordi di cui abbiamo tantissima nostalgia, la stessa nostalgia che potrete leggere nella nostra recensione.