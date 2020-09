No Man’s Sky: nuovo update Origins in arrivo

Tramite un post sul blog ufficiale, Hello Games ha annunciato che, in un giorno non del tutto precisato della prossima settimana, No Man’s Sky riceverà un nuovo aggiornamento chiamato Origins. Per quanto non siano stati dati dettagli in merito, Hello Games ha affermato che sarà qualcosa di completamente nuovo per il titolo a tema sci-fi.

Sappiamo che c’è un grande interesse nei contenuti di No Man’s Sky e il team ha lavorato duramente per portare qualcosa durante questo anno di difficoltà. Siamo stati silenziosi con la community, ma siamo sempre in ascolto e concentrati per migliorare il gioco che il nostro team ama.

Sin dal 2016, il titolo ha ricevuto grossi numerosi aggiornamenti, tra cui l’ultimo arrivato, Desolazione. Quest’ultimo update ha portato un pizzico di horror nell’opera grazie ad alcune navi abbandonati che vagano nello spazio, le quali possono essere esplorate dai giocatori.

Inoltre, il gioco ha anche ricevuto il supporto al cross-play tra PS4, Xbox One e PC e, in più, il titolo è stato aggiunto alla schiera di titoli di Xbox Game Pass, guadagnando oltre un milione di giocatori tra Xbox One e Windows 10.

Recentemente, lo sviluppatore ha annunciato il loro nuovo e ambizioso progetto, descrivendolo come un gioco enorme e dalle grandi potenzialità. Oltre a questo, Hello Games ha anche annunciato The Last Campfire, titolo d’avventura basato su esplorazione e puzzle solving, su cui il team ha lavorato per un paio d’anni e ora disponibile.

No Man’s Sky è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC mentre The Last Campfire è possibile giocarlo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ovviamente GamesVillage vi terrà al corrente riguardo Origins e i suoi contenuti non appena saranno resi pubblici dallo studio.