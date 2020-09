Call of Duty Black Ops Cold War: bilanciamenti in arrivo per la fase Beta

Se avete provato la new entry di Activision, Call of Duty Black Ops Cold War, durante il periodo di Alpha, sapete bene che i fucili di precisione sono un bel problema, al momento.

In questo genere di giochi, i fucili di precisione sono tra le più difficili armi da bilanciare. Gli sviluppatori, in genere, devono trovare il giusto compromesso per non rendere frustrante l’esperienza nel gioco multiplayer.

L’Alpha del nuovo titolo targato Activision ha mostrato grosse lacune in questo senso, ma il team è gia all’opera per raddrizzare il tiro prima della Beta. Come potete vedere nel post lasciato su Twitter, Tony Flame ha già preso in considerazione la cosa, così da calmare tutti in vista della release ufficiale.

Attualmente, i cecchini non solo hanno una potenza considerevole, ma hanno anche la velocità di mira che rende il tutto ancor più sbilanciato, rendendo queste armi potenti e veloci allo stesso tempo, facendo arrivare i giocatori a lamentarsi del tutto, giustamente.

Nel post, Flame ha affermato che hanno reso apposta tali armi così potenti per meglio rendersi conto del livello di bilanciamento da attuare prima del tempo di pubblicazione della fase Beta. I giocatori PS4 potranno partecipare alla Beta del mese prossimo distinguendo tra coloro che preordinano il gioco, i quali potranno provare dall’8 ottobre e tutti gli altri che potranno accedervi dal 10 ottobre.

Infine, vi ricordiamo che Call of Duty Black Ops Cold War sarà disponibile dal 13 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, arrivando anche su PS5 e Series X e S. Se ancora non l’avete fatto, date pure una lettura alla nostra anteprima.