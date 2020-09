Fortnite: la modalità Salva il Mondo non sarà più disponbile sul Mac dal 23 settembre

Arrivano delle spiacevoli notizie per coloro che stanno giocando a Fortnite su Mac, titolo attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Secondo quanto svelato da Epic Games stessa, la modalità Salva il Mondo dirà addio per sempre a Fortnite nella giornata del 23 settembre. Sicuramente questo avrà a che vedere con tutti i problemi legati ad Epic Games ed Apple, dove la produzione è stata rimossa dall’App Store

Ecco le dichiarazioni di Epic Games:

Poiché non siamo più in grado di firmare gli aggiornamenti e le correzioni di rilascio per questi problemi, a partire dal 23 settembre 2020, Fortnite Salva il Mondo non sarà più giocabile su macOS, non è necessaria alcuna azione da parte tua per ricevere il rimborso e conserverai sul tuo conto i V-Bucks e gli articoli acquistati in precedenza. I giocatori potranno ancora giocare a Save the World su PC, PlayStation e Xbox. Tutti i progressi saranno trasferiti alle piattaforme supportate.