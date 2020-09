Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition occuperà 105 GB su PlayStation 5

Mostrato qualche giorno fa durante lo showcase di PlayStation 5, Marvel’s Spider-Man Miles Morales si prenderà la sua bella fetta di spazio dell’ SSD della nuova ammiraglia Sony. Senza contare possibili patch day one annunciate solo a ridosso dell’uscita, il titolo targato Insomniac Games peserà ben 105 GB nella sua versione Ultimate Edition.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di PlayStation infatti, l’edizione speciale dell’opera non peserà meno di 105 GB mentre, la sua controparte standard per PS4, avrà un peso già più ragionevole di 50 GB circa. Ma, come mai tale edizione è così pesante? Gli sviluppatori hanno fatto luce sulla cosa e la risposta è piuttosto semplice. Gli assets del gioco sono stati “completamente aggiornati”, a detta loro, per sfruttare al meglio la potenza di PS5.

Ciò si traduce, a livello visivo, in illuminazione migliorata, resa della pelle migliorata, occhi, capelli, animazioni facciali, ray-tracing e altro ancora. Tutto questo dovrebbe portare alla risposta del perchè tanto peso per il gioco. Intanto, anche le dimensioni di Demon’s Souls sono state rese pubbliche, svelando il peso del titolo di 66 GB. Tornando a Marvel’s Spider-Man Miles Morales, il titolo sarà disponibile al lancio di PlayStation 5 il 12 novembre (ma in italia il 19). GamesVillage vi terrà al corrente su eventuali aggiornamenti relativi ai titoli di lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X e S.