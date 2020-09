Lenovo Legion sponsorizza G2 Esports come partner hardware

L’organizzazione di Esport con sede a Berlino ,G2 Esports ha annunciato che la società ha firmato un accordo di sponsorizzazione con il marchio di hardware Lenovo Legion . Il marchio PC sponsorizzerà dell’organizzazione League of Legends , Arcobaleno 6 , Rocket League , Fortnite , e le squadre Sim racing .

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Legion è il marchio di PC incentrato sui giochi di proprietà della società tecnologica cinese Lenovo. Il marchio è anche il partner hardware dell’organizzazione cinese di Esport FunPlus Phoenix (FPX).

La squadra di League of Legends di G2 Esports è arrivata a Shanghai e attualmente rimane in quarantena per il prossimo campionato mondiale di League of Legends , di cui farà parte anche lo sponsor hardware.

Oltre a Lenovo Legion, G2 Esports ha più partner hardware, tra cui Logitech , AOC e GIGABYTE AORUS .

G2 Esports ha anche partnership con diversi marchi non endemici, come la bevanda energetica Red Bull , Paysafecard , Domino’s Pizza e il marchio automobilistico globale BMW . Il 15 settembre Domino’s Pizza Deutschland ha firmato un accordo di partnership commerciale con G2 Esports, diventando il ristorante ufficiale dell’organizzazione.