Google Play rimuove le app Paytm e Paytm First Games

Il Google Play Store ha rimosso le app Paytm e Paytm First Games per presunte violazioni delle norme sui giochi a distanza. Secondo un rapporto su CNBC-TV18, Google ha già informato gli sviluppatori di Paytm sulla questione diversi giorni fa. È probabile che la mossa abbia creato un precedente per app e prodotti impegnati in attività legate al gioco d’azzardo prima dell’inizio della Premier League indiana.

L’IPL è la più grande lega di cricket del mondo, è una grande attrazione per i fan indiani e attira anche una quantità significativa di giochi d’azzardo e attività illegali. Con il campionato che inizierà tra pochi giorni, prodotti come Dream11 e Paytm First Games devono calpestare la linea con attenzione.

La piattaforma gestisce anche diversi titoli casual e iper-casual con soldi veri sulla piattaforma e si è impegnata anche nell’ospitare tornei di Esport tradizionali. Quelli degni di nota includono i tornei in Clash Royale e Call of Duty: Mobile insieme a una partnership consolidata con Riot Games South Asia per ospitare tornei in Legends of Runeterra e Teamfight Tactics . La piattaforma è anche lo sponsor principale del Campionato Indiano Free Fire attualmente in corso , che è il più grande torneo Free Fire nella regione dell’Asia meridionale fino ad oggi.

Le scommesse sportive sono vietate in India, ma questi prodotti si sono posizionati come giochi strategici ed hanno evitato di essere banditi a titolo definitivo. Un rapporto sul Bloomberg Quint suggerisce che il problema è iniziato da una promozione collegata a IPL. Paytm stava promuovendo una promozione che permetteva ai consumatori di raccogliere carte di cricket legate alle loro spese. Un certo numero di carte farebbe guadagnare loro un cashback.