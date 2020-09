PlayStation 5 sarà la console più venduta di sempre?

PlayStation 5 giungerà sul mercato soltanto tra il 12 e il 19 novembre 2020 (con i pre-ordini però che sono già andati sold-out in Italia), ma un analista ha già sentenziato sulle vendite dell’hardware next-gen di Sony Interactive Entertainment. A dirlo è stato Nohio Imanaka, capo analista del gruppo Rakuten Securities, che ha affermato come PlayStation 5 potrebbe superare senza problemi le vendite messe a segno da PS4 e PS2.

Stando alla sua previsione, la console di futura generazione arriverà a vendere oltre 200 milioni di unità nel corso del suo ciclo vitale. Per arrivare a ciò, oltre agli utenti PS4 pronti a passare a PS5, ad acquistare la console saranno anche i pro player e gli spettatori che assistono alle competizioni eSport. I dati sulle vendite infatti sono cambiati molto nell’ultimo periodo, soprattutto a causa della pandemia scaturita dal Coronavirus. Per quanto riguarda il primo periodo dopo l’arrivo sul mercato della piattaforma di gioco (ovvero da novembre al 31 marzo 2021), Imanaka ha affermato che l’hardware venderà un numero di unità comprese tra 12 e 20 milioni (la sua previsione iniziale parlava di massimo 10 milioni di unità). Inoltre, stando al gruppo di analisti, PS4 supererà quota 120 milioni di unità vendute entro il 31 marzo 2021. Attendiamo con ansia anche i report legati a Xbox Series X e Xbox Series S.

Eye-catching report from Japanese analyst (fixed):

-PS5's lifetime unit sales may exceed 200mln

-PS5 price on par with XsX surprise; thought PS5 be $50-$100 higher due to backward compatibility with PS4 and big PS5 titles

this is free but in Japanese.https://t.co/DPEFpBqeTS

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) September 18, 2020