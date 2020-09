Mass Effect Trilogy Remastered compare su un altro retailer

Abbiamo iniziato a sentire voci sulla Mass Effect Trilogy Remastered nei primi mesi dell’anno. Ora abbiamo siamo quasi alla fine settembre e, indovinate un po’, le voci al riguardo non si sono ancora placate. Gli elenchi dei preordini per il gioco sono apparsi presso i rivenditori del Regno Unito il mese scorso, mentre solo la scorsa settimana presso retailer portoghese. E, a quanto pare, non hanno ancora finito di far trapelare il gioco prima che EA ne dia finalmente l’annuncio.

Ora, anche il retailer ceco Herni-Svet è apparso il titolo nel suo catalogo, dopo aver pubblicato elenchi delle versioni PS4, Xbox One e Nintendo Switch per Mass Effect Trilogy Remastered. L’edizione Switch in particolare è interessante, perché le voci iniziali sul remaster suggerivano che non sarebbe arrivato sulla console Nintendo “all’inizio”, ma forse i piani di EA sono cambiati da allora. Inoltre, non sarebbe la prima volta che vediamo elenchi di rivenditori per una versione Switch del rilascio.

Nel frattempo, è stata anche menzionata anche una data di uscita del 15 ottobre per la raccolta rimasterizzata, il che è notevole perché è in linea con un recente rapporto che suggeriva che sarebbe stato ufficialmente svelato all’inizio di ottobre e rilasciato più tardi nel mese. Abbiamo uno screencap della scheda, nel caso venga rimossa presto.

Certo, c’è una possibilità che tutto ciò non sia accurato, o almeno in base a qualsiasi informazione di cui il rivenditore è a conoscenza e basato invece su fughe di notizie e speculazioni, ma dato quanto fumo c’è stato negli ultimi tempi, deve esserci un incendio da qualche parte anche in giro. In ogni caso, vi terremo aggiornati, quindi rimanete sintonizzati.