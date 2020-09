Logitech G: leakato il nuovo G PRO Wireless da 60 grammi

Nella giornata di ieri, alcuni utenti sui loro profili Twitter hanno iniziato a condividere diversi video raffiguranti il nuovo Logitech G PRO Wireless. La versione mostrata sembra più piccola del normale, infatti, la scheda tecnica rivela che sarà ridotto del 25%.

E non è tutto, apparentemente, il peso della periferica si aggirerà sui 60 grammi. Questo si rivelerebbe un ottimo upgrade, se comparato agli 80 della prima versione. Non conosciamo altri dettagli, se non che i piedini saranno finalmente al 100% in PTFE. Le colorazioni disponibili, al momento, sono bianca e nera.

La data di rilascio non è ancora stata rivelata, ma in molti hanno iniziato a speculare che si possa trattare dei primi del mese di novembre.