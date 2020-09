Nvidia RTX 3080: leakati i benchmark

Manca pochissimo all’arrivo della nuova scheda grafica top di gamma Nvidia RTX 3090, eppure solo ora siamo in grado di poter dare un’occhiata ai suoi benchmark. I leak arrivano direttamente da VideoCardz e raffigurano tutti i risultati ottenuti in Time Spy, Geekbench, Superposition, Blender e molti giochi con supporto RTX/DLSS abilitato e non.

I traguardi ottenuti dalla GPU sono stati tutti soprendenti. In pratica, abbiamo notato come di media c’é un miglioramento del 18% rispetto già alla compagna 3080 in tutti i test effettuati.

Il noto leaker @TUM_APISAK ha anche aggiunto al database di Geekbench una Nvidia RTX 3090 che ha ottenuto 249153 nella prova CUDA, superando del 15% la seconda scheda di fascia alta della serie 3000.