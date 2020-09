One Piece Pirate Warriors 4: ecco il trailer di Urouge!

Il roster di personaggi di One Piece Pirate Warriors 4 continua ad allargarsi, mano a mano che Bandai Namco regala nuove anticipazioni ai fan. Dopo aver annunciato infatti l’arrivo di Killer, e di X-Drake, ecco che la casa di produzione nipponica ha distribuito un nuovo trailer per annunciare l’arrivo di un altro membro della Generazione Peggiore, il Monaco Pazzo Urouge, che farà anche lui parte del DLC Worst Generation, in arrivo questo autunno.

Abitante di un’isola nel cielo che ha deciso di scendere sulla rotta maggiore per seguire il sogno di raggiungere il mitico tesoro di Gol D. Roger e capitano dei Pirati monaci corrotti, Urouge è uno dei pirati più temibili della sua generazione, e membro insieme a Eustass Kidd, Trafalgar D. Water Law, Roronoa Zoro, Killer, X-Drake e ovviamente Monkey D. Luffy del temibile gruppo delle Undici Supernove, quei pirati “novellini” che hanno raggiunto l’arcipelago Sabaody con una taglia superiore ai 100 milioni di berry.

Entrato nel Nuovo Mondo, il Monaco Pazzo è stato in grado di ottenere alcuni risultati veramente impressionanti: sfruttando la sua enorme struttura fisica, e la sua forza sovrumana, grazie alla quale utilizza uno smisurato kanabo (una mazza chiodata tipica dell’arte militare giapponese), Urouge è infatti riuscito a sconfiggere Charlotte Snack, uno dei Quattro Dolci Comandanti della flotta dei pirati della potentissima imperatrice Big Mom.

Grazie al potere del suo Frutto del Diavolo, Urouge è in grado di aumentare la sua stazza e la sua massa muscolare, trasformando temporaneamente i danni subiti in ulteriore forza fisica. Insomma un altro personaggio straordinario che andrà ad aggiungersi all’incredibile cast di One Piece Pirate Warriors 4! Siete pronti a combattere con il Monaco Pazzo?

Vi ricordiamo che One Piece Pirate Warriors 4 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.