Among Us: superato Fall Guys come gioco più venduto su Steam

È durato ben sei settimane il regno incontrastato di Fall Guys come gioco più venduto su Steam, ma ora Among Us è arrivato a reclamare il primo posto. Il gioco multiplayer di InnerSloth (qui la nostra guida per giocarci), pubblicato nel giugno 2018 ma giunto alla ribalta solo nelle ultime settimane, flirtava con il primo posto già da un po’, e finalmente è riuscito a impossessarsene.

Stando infatti alla classifica della settimana conclusasi ieri, domenica 20 settembre, ordinata per la quantità di dollari incassati e pubblicata su Twitter dall’analista Daniel Ahmad, Among Us ha acciuffato il primo posto, superando Fall Guys:

Among Us Fall Guys Valve Index VR Kit Crusaders Kings 3 Sea of Thieves Medieval Dynasty Hades Conan Exiles: Isle of Spitah Craftopia Crusader Kings 3: Royal Edition

Among Us è un gioco di sopravvivenza multiplayer online da 4 a 10 giocatori, che vengono raggruppati a formare l’equipaggio di una nave spaziale, a cui sono assegnati compiti di routine per la manutenzione della navicella. Il sistema sceglie ogni volta da 1 a 3 impostori, il cui obiettivo è riuscire a uccidere tutti gli altri membri dell’equipaggio.

Il successo del gioco (disponibile per PC e per dispositivi iOS e Android) è stato determinato soprattutto dagli streamer e dai content creator di Twitch: nell’ultima settimana il titolo di InnerSloth è stato quello con il conteggio medio di viewer più alto di Twitch ed è stato guardato per oltre 40 milioni di ore complessive. Questo enorme successo ha convinto gli sviluppatori a confermare che il gioco avrà un sequel, anche se InnerSloth ha tenuto a precisare che manterranno attivi i server del primo capitolo.