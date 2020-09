Disgaea 6: annunciato per PS4 e Nintendo Switch

Disgaea 6 si farà, ma su quali piattaforme verrà pubblicato? Disgaea 6: Defiance of Destiny di NIS (Nippon Ichi Software) è stato annunciato per PS4 e Nintendo Switch. In Giappone il gioco sarà disponibile anche con un’edizione speciale contenente una scatola speciale, un libro con le illustrazioni, un CD con le colonne sonore. Sarà presente anche un codice per scaricarlo su dispositivi mobile.

Ecco la descrizione del gioco:

Il primo nuovo gioco Disgaea in sei anni è qui!

Incontra Zed, uno zombi che è salito al di sopra di tutti tranne uno: un Dio della Distruzione! Funzionalità come Super Reincarnation, immagini 3D (la prima volta per questa serie) e impostazioni di gioco regolabili rendono questo gioco perfetto sia per i nuovi che per i vecchi fan di Disgaea !

Caratteristiche principali

Dalla tomba alla gloria: Unisciti a Zed nella sua ricerca per elevarsi al di sopra del suo umile status e sfidare un Dio della distruzione. Lungo la strada, incontra personaggi bizzarri, esplora nuovi mondi caotici e scopri il potere dei legami tra fratelli e della determinazione.

Vivi un combattimento tattico esagerato, completo di folli attacchi speciali e un’ampia varietà di alleati tra cui scegliere. E quando le cose diventano troppo complicate, usa Super Reincarnation per continuare a provare finché non ci riesci! Un Netherworld per tutti: gioca a tuo piacimento e anche in movimento! Con funzionalità di gioco personalizzabili come Auto, Riprova e Replay, sia i giocatori nuovi che quelli di ritorno possono creare un’esperienza di crescita HL adatta al loro stile di vita. Immergersi a Disgaea non è mai stato così facile!

Il gioco uscirà in Giappone il 28 Gennaio 2021 con un costo di 7.200 yen, la versione limitata un costo di 10.800 yen. In Occidente la Limited Edition è di 99,99 dollari.