Cyberpunk 2077: i requisiti su PC per il 4K verranno rivelati molto presto, secondo CD Projekt RED

Nel recente episodio del Night City Wire dedicato a Cyberpunk 2077, finalmente CD Projekt RED ha svelato i requisiti minimi e consigliati della versione PC del prodotto, dando modo ai giocatori di prepararsi a dovere quando l’opera videoludica debutterà ufficialmente sugli scaffali dei negozi. Però, alcuni giocatori hanno posto delle domande relative al 4K con Raytracing attivo, di cui l’azienda non si è espressa in merito, almeno fino ad oggi.

Infatti, su Twitter, Marcin Mammot, Global Community Lead presso l’azienda polacca, ha rivelato ai giocatori che i requisiti della versione PC dedicati a Cyberpunk 2077 per poter testare la produzione in 4K con il Raytracing attivo saranno rivelati molto presto, a detta di Mammot. Quindi, al momento, non ci rimane che aspettare qualche comunicato ufficiale da CD Projekt RED in merito alla vicenda. L’opera videoludica arriverà sul mercato dal 19 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e in un secondo momento anche per PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e Google Stadia.