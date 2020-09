Invictus Gaming: un leak rivela che Upset potrebbe arrivare

Già da tempo, correvano diverse voci di corridoio che vedevano l’AD carry degli OG, Upset, coinvolto in alcune trattative che potevano vederlo in una maglia diversa nella prossima stagione. Tuttavia una discussione con il suo agente è stata trapelata in rete.

Il pro player avrebbe rivelato che la nota organizzazione Esports Invictus Gaming sarebbe molto interessata ad aggiungerlo al proprio roster. In un post su Twitter, si possono notare altre prove. In queste ultime, lo stesso Upset non sembra dispiacersi del probabile cambio di casacca.

Lo screenshot è stato pubblicato da uno dei suoi follower, che è riuscito in una sua diretta a catturare il momento giusto in cui il giocatore si è fatto scappare l’informazione sensibile.

Leaked from Upset's stream:

In a discussion with an agent, it seems that IG might be interested in Upset. Upset doesn't seem uninterested either.

This doesn't seem to be close to a deal yet so don't take it for granted.

Thanks to everyone that notified me!! ♥ pic.twitter.com/qumBppPNLn

— LEC Wooloo (@LEC_Wooloo) September 20, 2020