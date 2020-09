Microsoft acquisisce Zenimax e Bethesda: terremoto nella console war?

Nel corso delle ultime ore, mai ci saremo aspettati di trovare una notizia del genere. Voi direte cos’è successo? Ebbene, Microsoft ha ufficialmente acquistato Bethesda, la casa di sviluppo che detiene proprietà intellettuali come DOOM, Starfield, The Elder Scrolls e tanti altri. Questo sicuramente è una mossa che mai ci saremo aspettati di vedere da parte di Microsoft.

Ecco le dichiarazioni di Phil Spencer, Capo della divisione gaming di Microsoft:

Oggi è un giorno speciale, poiché diamo il benvenuto su Xbox ad alcuni degli studi più affermati nella game industry. Siamo entusiasti di annunciare che Microsoft ha concluso un accordo per l’acquisizione di ZeniMax Media, società madre di Bethesda Softworks. Come uno dei più grandi, acclamati dalla critica, sviluppatori ed editori privati di videogiochi del mondo, Bethesda è un gruppo incredibilmente talentuoso di 2.300 persone in tutto il mondo che compongono alcuni dei più affermati studi creativi del nostro settore attraverso Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog e Roundhouse Studios. Questi sono i team responsabili di franchising come The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored, Prey, Quake, Starfield e molti altri.

I giochi di Bethesda hanno sempre avuto un posto speciale sulla Xbox e nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. I nostri team hanno una storia stretta e storica di collaborazione, dall’incredibile primo DOOM, e il suo motore id Tech, che innova i giochi per PC, fino a Bethesda che ha portato il suo primo gioco per console sulla Xbox originale, il rivoluzionario The Elder Scrolls III Morrowind. Nel corso degli anni ho avuto molte conversazioni profonde con i leader creativi di Bethesda sul futuro del gioco e da tempo abbiamo condiviso visioni simili per le opportunità che i creatori e i loro giochi hanno di raggiungere più giocatori in più modi.