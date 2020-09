Soredake ga Neck: annunciato il main cast

Era di pochi giorni fa l’annuncio che il famoso regista nipponico Noboru Iguchi avesse deciso di intraprendere un ambizioso progetto animato dal titolo di Soredake ga Neck. L’anime originale del regista di Tomie Unlimited, che sarà ambientato in un minimarket e si concentrerà sui problemi della comunicazione nel mondo odierno.

Proprio oggi, attraverso il sito ufficiale, è stato annunciato il cast che darà vita ai personaggi dell’opera di Iguchi, e va detto che si tratta solo di grandi nomi: a prestare la voce a Muto, il misterioso protagonista il cui viso è (finora) sempre rimasto nascosto, sarà infatti l’attore Yuki Kimisawa, noto in patria per la sua partecipazione a numerose serie televisive oltre che a film live-action come Kamen Rider x Kamen Rider Double & Decade.

A interpretare il Manger, un ometto basso e insicuro che indossa sempre una mascherina per dissimulare le sue espressioni, sarà invece Toshimasa Niiro, che ha avuto alcuni ruoli di rilievo in serie tv ispirate a manga come Shogi Meals. Lo studente straniero Adam prenderà invece vita grazie alla voce del cantante e musicista nipponico Shingo Ogaya. Infine Masaki Sawai sarà il gatto Nekomaru, che si aggira ogni tanto per l’Hot Hot Mart e sembra riuscire a stabilire un legame soltanto con Muto.

Diretto da Noboru Iguchi, e prodotto in collaborazione con Studio Aqua, Soredake ga Neck farà il suo esordio sulla tv giapponese il prossimo 12 ottobre. Il character design è di Kaneyon, mentre Saki Kuniyoshi si è occupata degli script.