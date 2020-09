Blasphemous: disponibile su Mac e Linux

Uscito su PC Windows, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a settembre 2019, da oggi Blasphemous è disponibile anche per Mac e Linux, attraverso Steam. Per l’occasione il publisher team17 e gli sviluppatori di The Game Kitchen hanno pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Come c’è scritto nella descrizione che accompagna il video e nel comunicato nella pagina Steam, queste versioni hanno tutti gli ultimi contenuti e le correzioni di bug, risultando dunque lo stesso gioco che c’è su Windows.

Queste le caratteristiche principali di Blasphemous:

Esplora un mondo non lineare: Supera nemici terrificanti e trappole mortali attraverso una varietà di paesaggi diversi e cerca la redenzione nel mondo gotico di Cvstodia.

Combattimenti brutali: Sprigiona il potere di Mea Culpa – una spada nata dalla colpa stessa – per massacrare i tuoi nemici. Ottieni nuove devastanti combo e mosse speciali purificando tutto ciò che incontri.

Esecuzioni: Scatena la tua ira e assapora il sanguinoso smembramento dei tuoi avversari grazie alle splendide animazioni di una grafica perfetta.

Personalizza il tuo equipaggiamento: Scopri ed equipaggia Reliquie, Grani del rosario, Preghiere e Cuori di spada per ottenere le abilità e i potenziamenti di cui avrai bisogno per sopravvivere. Sperimenta combinazioni diverse per adattarle al tuo stile di gioco.

Epici boss finali: Orde di creature gigantesche e contorte si mettono tra te e il tuo obiettivo. Studia come si muovono, sopravvivi ai loro attacchi devastanti e sconfiggili.

Sblocca i misteri di Cvstodia: Il mondo è pieno di anime tormentate. Alcune ti offrono aiuto, altre vogliono qualcosa in cambio. Scopri le storie e le sorti di questi personaggi torturati per ottenere ricompense e una più profonda comprensione del mondo oscuro in cui vivi.