See: la stagione 2 riprenderà la produzione ad ottobre

See è una serie ad alta concentrazione che si svolge in un futuro in cui l’umanità ha perso la capacità di percepire il mondo con la vista .

See è una serie ad alta concentrazione che si svolge in un futuro in cui l’umanità ha perso la capacità di percepire il mondo con la vista . Segue la storia dell’impavido leader Baba Voss, il padre di due gemelli nati secoli dopo con la mitica capacità di vedere, che deve proteggere la sua tribù contro una regina potente ma disperata che crede che la loro capacità di vedere sia stregoneria e vuole che vengano distrutti.

See è una serie ad alta concentrazione che si svolge in un futuro in cui l’umanità ha perso la capacità di percepire il mondo con la vista . Segue la storia dell’impavido leader Baba Voss, il padre di due gemelli nati secoli dopo con la mitica capacità di vedere, che deve proteggere la sua tribù contro una regina potente ma disperata che crede che la loro capacità di vedere sia stregoneria e vuole che vengano distrutti.

La serie tv See ritorna finalmente in produzione! Dopo sei mesi da quando tutte le principali produzioni televisive sono state costrette a chiudere a causa della pandemia di Covid-19,annuncia che le riprese della prossima seconda stagione di, la, dovrebbero riprendere mercoledì 14 ottobre

La serie accoglie nel cast anche il vincitore agli Emmy e ai Golden Globe Alfre Woodard nei panni del leader spirituale di Baba Voss Paris, Yadira Guevara-Prip nei panni di Bow Lion, Nesta Cooper nel ruolo di Haniwa, Sylvia Hoeks nei panni della regina Kane, Archie Madekwe nei panni di Kofun, Christian Camargo nei panni di Tamacti Jun e Hera Hilmar nel ruolo di Maghra.

Il dramma di otto episodi è scritto dal candidato all’Oscar(Dirty Pretty Things, Peaky Blinders, The Girl in the Spider’s Web) e diretto da(The Hunger Games: Mockingjay, I Am Legend). Knight e Lawrence sono anche i produttori esecutivi di See insieme aper Chernin Entertainment / Endeavour Content. Vi terremo senz’altro aggiornati su tutte le novità, nel frattempo potete trovare le ultime notizie su film e serie tv nella nostra