Dragon Ball Z Kakarot: Frieza arriverà nel DLC A New Power Awakens Part 2

Bandai Namco Entertainment ha recentemente annunciato alcune novità legato ai contenuti futuri in arrivo su Dragon Ball Z Kakarot, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’azienda nipponica ha fatto sapere che Frieza arriverà nel DLC A New Power Awakens Part 2.

Ecco la descrizione del DLC:

il temibile Frieza sta ritornando dalla morte, ancora più forte di prima. Grazie alla sua nuova abilità di trasformarsi in Golden Frieza, colpirà tutti i suoi avversari con nuovi attacchi devastanti.



In arrivo questo autunno, il DLC “A New Power Awakens Part 2” è una boss battle che include il famoso duo composto da Goku e Vegeta, in grado ora di trasformarsi in Super Saiyan God Super Saiyan, la loro nuova forma con tante nuove tecniche di combattimento. A New Power Awakens Part 2” può essere ottenuto solamente con l’acquisto del Season Pass o del bundle “A New Power Awakens Set”.