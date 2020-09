Crash Bandicoot 4: ecco il trailer di lancio

Oramai ci siamo quasi: manca poco più di una settimana per il ritorno di Crash in Crash Bandicoot 4 It’s About Time, nuovo capitolo dell’ormai storica saga con protagonista il marsupiale. Dal 2 ottobre infatti il gioco sviluppato da Toys For Bob e distribuito da Activision arriverà su PlayStation 4 e Xbox One, ed ecco allora che è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto.

Ricordiamo poi che recentemente è stata pubblicata la demo per chi ha pre-ordinato il gioco e, qualora lo vogliate, vi consigliamo di dare una letta al nostro provato della versione di prova. Intanto vi lasciamo al trailer.

Queste alcune caratteristiche di Crash Bandicoot 4 attraverso la pagina del PlayStation Store:

It’s About Time – il nuovissimo gioco di Crash Bandicoot™! Parti per un’avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti.

Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l’intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare… gli universi!

Nuove abilità? Ci sono. Più personaggi giocabili? Eccoli. Dimensioni alternative? Non potrebbero mancare. Boss improponibili? Sono già pronti. La solita, incredibile impertinenza? Ci puoi scommettere le mutande. Un secondo, sono davvero mutande? Non in questo universo!