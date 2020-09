Eddie Redmayne conferma le riprese di Animali Fantastici 3

Eddie Redmayne, star di Animali fantastici 3, ha confermato che le riprese del film sono iniziate. Il film avrà come protagonista Redmayne, che si unirà ai co-protagonisti Johnny Depp, Katherine Waterston, Jude Law ed Ezra Miller. David Yates tornerà alla regia dopo aver diretto i primi due capitoli. J.K. Rowling ha contribuito a scrivere la sceneggiatura.

Il terzo capitolo della saga di Animali fantastici ha dovuto affrontare numerosi ritardi, ma fortunatamente per i fan, Eddie Redmayne ha confermato a Cinema Blend che le riprese sono iniziate due settimane fa a Londra. Come la maggior parte dei film che riprendono la produzione, la Warner Bros. ha il cast e la troupe sotto rigidi protocolli di sicurezza per il coronavirus, qualcosa di cui Redmayne era inizialmente preoccupato:

“È una normalità completamente nuova. Essere testati frequentemente, utilizzare le mascherine. E mi chiedevo, in realtà, se le mascherine avrebbero influenzato la creatività, in qualche modo. Forse era un po’ ignorante da parte mia, ma ho solo pensato, come esseri umani, abbiamo bisogno dell’interazione. Ciò che è davvero rassicurante è che si tratta di un processo diverso, ma sembra comunque che stia frizzante e che tutti stiano lavorando al massimo delle loro possibilità.”



Il film è solo uno dei tanti ad avviare la produzione in questi tempi senza precedenti. Un altro film atteso della Warner Bros., The Batman, è stato ritardato quando la star Robert Pattinson è risultata positiva al virus. Questo dovrebbe anche lenire le preoccupazioni dei fan sul futuro del franchise. Considerando il mistero che circonda la trama di questa terzo capitolo e la delusione causata dal secondo film, la fiducia di Redmayne è un chiaro indicatore che le cose sono tornate sulla buona strada. Questo è importante, considerando le enormi implicazioni della serie per il franchise di Harry Potter nel suo insieme, che è una delle proprietà più redditizie della Warner Bros. I fan dovranno aspettare fino al 12 novembre 2021 per vedere cosa ha in serbo il mondo magico, ma l’attesa per Animali fantastici 3 potrebbe valerne la pena.