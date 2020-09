Sword Art Online: annunciato il nuovo anime!

Il franchise di Sword Art Online non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante la serie anime abbia appena concluso (in modo esplosivo) la sua quarta stagione, Sword Art Online: Alicization – War of Underworld (che ha recentemente avuto anche un adattamento videoludico, qui la nostra recensione), il sito web ufficiale, così come l’account Twitter, hanno già confermato, diffondendo un trailer (e una spettacolare visual), che ci sarà un ulteriore adattamento animato tratto dalla serie di light novel di Reki Kawahara.

La nuova serie anime si intitolerà Sword Art Online: Progressive, ma, nel momento in cui si scrive, non è ancora stato diffuso alcun dettaglio. Non sappiamo quindi per quando sia previsto il debutto, o se e quando saranno disponibili nuovi dettagli sul cast. L’unica ipotesi che si può legittimamente fare è che la nuova serie adatterà gli eventi della light novel omonima in sei volumi scritta da Kawahara tra il 2012 e il 2018.

Più che di un seguito, dunque, si tratterebbe di una sorta di spin off, dal momento che Progressive tornerebbe indietro ai fatti dell’arco narrativo di Aincrad, il primo e il più amato dell’anime, esplorando con più attenzione le vicende vissute dai protagonisti Kirito e Asuna all’inizio della saga. Una scelta che ha il retrogusto del fanservice, dato che servirebbe anche a mostrare molte scene della coppia Kirito Asuna, che sono stati separati per la maggior parte delle vicende di Alicization.

Ad ogni modo, l’annuncio ha generato un’ondata di reazioni estasiate da parte dei fan della saga, che sono scoppiati in lacrime di gioia, si sono presi qualche piccola rivincita sugli haters, o hanno semplicemente manifestato tutto il proprio entusiasmo. E voi siete pronti?