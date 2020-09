Super Smash Bros. Ultimate: in arrivo un nuovo personaggio con il Fighter Pass 2

Nintendo ha recentemente annunciato che in Super Smash Bros. Ultimate arriverà in nuovo personaggio all’interno del Fighter Pass 2. Insomma, questa è sicuramente una grandissima notizia per gli appassionati del titolo disponibile su Nintendo Switch, il quale sta ricevendo costanti aggiornamenti e contenuti aggiuntivi proprio per mantenere vivo l’interesse della community

La prova è un nuovo annuncio della Nintendo comparso nei negozi 7-Eleven e resterà fino al 4 di Ottobre. Tutto questo ci permette di pensare che il personaggio del DLC verrà annunciato nelle prossime due settimane. Potremmo quindi aspettarci il nuovo personaggio per fine Settembre o per inizio Ottobre. A causa della pandemia potrebbe saltare la data di uscita a fine anno.