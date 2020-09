Zack Snyder condivide nuove foto di Batman in Justice League

Per commemorare il Batman Day, Zack Snyder e HBO Max hanno condiviso tramite Twitter nuove foto del minaccioso eroe mascherato di Ben Affleck, tratte dalla versione integrale di Justice League, insieme ad un messaggio molto interessante:

Alimentato dalla restaurata fede dell’eroe nell’umanità e ispirato dall’azione altruistica di Superman, Justice League vede Bruce Wayne cercare l’aiuto della sua nuova alleata, Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più grande. Insieme, Batman e Wonder Woman lavorano rapidamente per trovare e reclutare una squadra di metaumani per resistere a questa minaccia appena risvegliata. Ma nonostante la formazione di questa lega di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un assalto di proporzioni catastrofiche.

Justice League, che presenta una sceneggiatura di Chris Terrio da una storia di Snyder e Terrio, vede Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill nei panni di Superman, Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, Jason Momoa nei panni di Aquaman, Ezra Miller nei panni di Flash, Ray Fisher nei panni di Cyborg, Willem Dafoe nei panni di Nuidis Vulko , Jesse Eisenberg nel ruolo di Lex Luthor, Jeremy Irons nel ruolo di Alfred Pennyworth, Diane Lane nei panni Martha Kent, Connie Nielsen è la regina Ippolita, con JK Simmons nel ruolo del Commissario Gordon e Amy Adams nel ruolo di Lois Lane.

Rilasciato nel novembre 2017, il film ha ottenuto recensioni contrastanti da parte di critica e pubblico, elogiando l’azione e le prestazioni di Gadot e Miller mentre criticava ogni altro aspetto del film. Justice League è considerato una bomba al botteghino avendo incassato solo $658 milioni.

Batman is all of us… he is our rage at injustice… he stands alone, as we all wish we could, in the face of a corrupt system which wishes to oppress and exploit… he is that broken child, searching the dark alleys of the human soul to bring balance to the world. #BatmanDay pic.twitter.com/X20jolqqtZ

— Zack Snyder (@ZackSnyder) September 19, 2020