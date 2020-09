Esplorazioni Pokemon: arriva il primo arco narrativo?

Stando ad alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete, la serie Esplorazioni Pokemon sarebbe ormai pronta a entrare nel suo primo arco narrativo di una certa rilevanza. Se finora infatti, nelle varie puntate, la serie si è limitata a seguire le avventure di Ash e Pikachu, che dopo la vittoria della lega ad Alola sono diventati, insieme al loro giovane amico Goh, ricercatori per il Centro di Ricerca del professor Cerasa, sembra che ben presto la storia cambierà decisamente.

Se si deve credere a quanto affermato da Anipoke Fandom su Twitter infatti, le prime traduzioni emerse in rete rivelerebbero, tra gli altri elementi, la data d’inizio dell’arco narrativo del Darkest Day, ossia la storia che abbiamo trovato in Pokemon Spada e Scudo (tra l’altro, grandi novità sono in arrivo per i due titoli di Game Freak), che dovrebbe esordire quindi il 23 ottobre, continuando poi per quattro settimane, e terminando alla fine di novembre, in tempo, dunque, per le vacanze invernali.

Il nuovo arco narrativo si svolgerà nella regione di Galar, che è stata introdotta proprio in Esplorazioni Pokemon, e vedrà Ash e Goh impegnati a scoprire i motivi di un fenomeno apparentemente inspiegabile, quello dei Pokemon giganti che stanno infuriando nella regione. Una volta arrivati a Galar, e dopo aver fronteggiato i Pokemon furiosi, i nostri eroi scopriranno che dietro gli eventi c’è una misteriosa organizzazione che sta orchestrando tutto in modo da ricreare la “Notte Nera” una catastrofe che ha colpito la regione di Galar molto tempo prima. Ma proprio quando tutto sta per cadere nel caos, due eroi leggendari si risveglieranno dal loro sonno!

Siete pronti a questo nuovo arco narrativo di Esplorazioni Pokemon? Vi ricordiamo che la serie è recentemente arrivata in Italia, sulla rete K2, che manda in onda le puntate a cadenza settimanale!