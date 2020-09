Spellbreak: arriva la nuova runa Shadowstep

Nei suoi canali social, Proletariat ha fatto sapere che da oggi è disponibile una nuova runa, chiamata Shadowstep, in Spellbreak, battle royale free-to-play con le magie lanciato ufficialmente il 3 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Ninendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa nuova abilità sostanzialmente ne fonde due insieme già presente nel gioco: lo scatto e l’invisibilità, permettendo infatti di fare uno scattino e contemporaneamente diventare invisibili, come si può vedere bene nel video qui sotto.

Se volete sapere cosa ne pensiamo noi di questo battle royale potete dare una letta alla nostra recensione.