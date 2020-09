x-kom AGO sigla un accordo di partnership con Intel

L’organizzazione polacca di Esport x-kom AGO ha annunciato un accordo con il produttore di microprocessori Intel che vedrà le aziende collaborare su contenuti progettati per educare i fan sui processori Intel.

Intel è un nome importante nella sponsorizzazione di Esport, avendo sponsorizzato una serie di tornei ESL di alto profilo , in particolare gli Intel Extreme Masters, per circa 20 anni.

Alla fine del 2019, x-kom AGO ha annunciato una partnership unica con l’organizzazione globale di Esport Rogue , ribattezzando la sua squadra di League of Legends AGO ROGUE. Quella squadra si è assicurata una partnership con KitKat all’inizio di quest’anno. L’organizzazione campi anche squadre in Counter-Strike: Global Offensive , Fortnite , e StarCraft II . Ha accordi in essere con diversi marchi tra cui Puma e Razer .