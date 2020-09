L’apertura della Fusion Arena di Comcast Spectacor è stata sospesa a causa di COVID

L’apertura dell’arena di Esport appositamente costruita da 50 milioni di dollari di Comcast Spectacor – che dovrebbe essere la prima del suo genere in Nord America – sarà ritardata a causa della pandemia di coronavirus.

La tanto pubblicizzata Fusion Arena avrebbe dovuto essere completata nel 2021, ma in una dichiarazione a Sports Business Journal, Comcast ha rivelato che il progetto è ora sospeso, assicurando virtualmente che la data di apertura originale non sarà rispettata. La sede era solo nelle prime fasi di costruzione – il pioniere è stato lo scorso settembre – quindi il ritardo potrebbe essere significativo.

Mentre navighiamo attraverso le molte sfide e incognite che la pandemia ha imposto alla nostra ambizione di aprire Fusion Arena nel 2021, abbiamo deciso di mettere in pausa il progetto finché non avremo più chiarezza. Speriamo di andare avanti nel prossimo futuro



Comcast rimane fiducioso che il progetto verrà ripreso ad un certo punto, ma i tempi di questo non sono chiari. Oltre a ospitare le partite casalinghe di Fusion , la sede è stata costruita con l’obiettivo di ospitare tutti i tipi di eventi di gioco competitivi durante l’ascesa degli Esport.

Come parte di una partnership con lo sviluppatore Cordish Cos. E l’architetto Populous, Comcast ha aperto la strada alla Fusion Arena durante il fine settimana delle Grand Finals della Overwatch League a Philadelphia un anno fa. La sede di 60.000 piedi quadrati avrà una capacità di 3.500 insieme a cose che si vedono tipicamente nelle arene della major league come scatole di lusso, aree di trasmissione, un centro di formazione e uffici del team. La sede è situata presso il South Philadelphia Sports Complex, che ospita Citizens Bank Park (sede dei Phillies), Lincoln Financial Field (sede degli Eagles) e Wells Fargo Center (76ers e Flyers).

La decisione di sospendere il progetto arriva anche in un momento in cui i dirigenti e i team OWL stanno avendo un brainstorming più ampio sulla struttura del programma del prossimo anno. La questione è quanti eventi di persona dovrebbero essere tenuti, sia per i timori di eventuali effetti persistenti della pandemia nel 2021, sia perché giocare solo partite online quest’anno si è dimostrato fattibile ed economico.

Comcast rimane ancora un attore importante negli Esport in ogni caso, poiché le sue risorse nello spazio in cima al team OWL includono una partecipazione nel team T1 League of Legends in Corea del Sud e il suo coinvolgimento con l’imminente rilancio del gioco G4 TV rete, tra gli altri progetti.

Prima della pandemia, Comcast stava riscontrando un forte interesse per le opportunità di denominazione dei diritti tra le altre sponsorizzazioni associate all’arena.

La Fusion è una delle due squadre del Nord America che avanzano alle Grand Finals del mese prossimo in Corea del Sud. Questa è la seconda volta in tre anni che la squadra gareggerà per il campionato Grand Finals.