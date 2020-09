GoodGamer Corp. lancia l’app Indian Fantasy Sports and Esports

La piattaforma di sport fantasy ed Esport Good Gamer Corporation ha annunciato il lancio ufficiale della sua app GoodGamer Fantasy Gaming. L’azienda tecnologica ha sede a Vancouver, British Columbia, Canada, e opera tramite una filiale chiamata Good Gamer India Pvt Ltd. con sede a Bengaluru, in India. L’app è descritta come una “piattaforma di gioco fantasy e di Esport giornalieri”.

La Indian Premier League (IPL) è una grande attrazione per i fan del cricket e le piattaforme di sport fantasy come Dream11 , Paytm First Games e GoodGamer hanno fatto grandi sforzi per conquistare il mercato indiano. Sebbene la maggior parte delle forme di gioco d’azzardo sportivo sia illegale in India, questi prodotti si sono presentati come giochi strategici. Tuttavia, non sono ancora disponibili tramite Google Play Store per dispositivi Android in quanto non rispettano i suoi termini di servizio.

Sebbene gli sport fantasy siano stati il ​​punto di forza di queste piattaforme, si sono anche diversificati abbastanza frequentemente nei giochi e negli Esport. GoodGamer pubblicizza anche scommesse fantasy in titoli come VALORANT , Counter Strike: Global Offensive e Dota 2 sulla propria piattaforma. La piattaforma ha anche ingaggiato due importanti giocatori di cricket indiani come ambasciatori del marchio: Umesh Yadav e Kuldeep Yadav. GoodGamer ha anche firmato un accordo pubblicitario con Disney + Hotstarciò consentirà di commercializzare la piattaforma a milioni di spettatori che si sintonizzano su tornei come l’IPL. Circa 18,6 milioni di spettatori simultanei di picco sintonizzati per le finali dell’IPL nel 2019. Per quanto riguarda gli Esport, la piattaforma sta lavorando con gli organizzatori di tornei di Chennai, Skyesports.