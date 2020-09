Serious Sam 4: pubblicato il trailer della storia

Le ultime nuove sul titolo Croteam e Devolver Digital, Serious Sam 4, riguardavano i requisti di sistema per PC. Ora, rispettivamente lo studio di sviluppo e il publisher, hanno da poco pubblicato un nuovo trailer per il famoso FPS arena.

A questo giro, il materiale pubblicato racconta quella che sarà la storia in cui Sam si imbatterà. Non è certo difficile capire cosa ci attenderà, ma un’occhiata è più che lecito dargliela. I giocatori PC e Google Stadia potranno vestire i panni di uno dei personaggi più iconici degli FPS a partire dal 24 settembre. Qui sotto, troverete una panoramica del titolo tramite Steam, mentre in calce alla notizia potrete visionare il trailer in questione.