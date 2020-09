Red Dead Online: leak suggeriscono aggiornamento a tema Halloween

Pare che Rockstar Games sia pronta per annunciare qualcosa di nuovo in arrivo per Red Dead Online. Sembra infatti che lo studio americano sia al lavoro su un aggiornamento a tema Halloween che riporta i giocatori nel mondo di Undead Nightmares.

Il tutto proviene da una nuova operazione di datamining, la quale ha svelato nuovi personaggi non morti che arriveranno nel multiplayer del titolo durante il periodo di Halloween. Un nuovo video mostra proprio questi modelli, scoperti tra i file di gioco. Essi sono circa 50 modelli diversi e al momento, nascosti in modo da non poter apparire da nessuna parte all’interno del gioco.

Ognuno degli assets di non morti mostra somiglianze in fatto di abbigliamento, come se si rifacessero ad un certo culto e, in più, ognuno di loro è etichettato come “army of fear“, ovvero esercito della morte. Il tutto fa pensare che, il giorno 29 ottobre (stessa data usata lo scorso anno per Red Dead Online e per GTA Online), Rockstar Games possa annunciare qualche nuovo evento o grosso aggiornamento. In ogni caso, GamesVillage vi terrà aggiornati quindi, tornate a farci visita!