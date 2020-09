Intervistata Eliana Russi, Executive Manager di Brazil Games

Noi di GamesVillage.it abbiamo avuto l’onore di scambiare quattro chiacchiere con Eliana Russi, Executive Manager di Brazil Games. Nel caso in cui non sappiate di cosa si occupa quest’ultima, in breve la mission aziendale è quella di rendere il mercato videoludico del paese dell’America Latina sempre più rilevante.

Una prima prova di dimostrazione ci è stata fornita durante il devcom 2020. Durante la trasmissione digitale, Brazil Games ha deciso di presentare più di 30 studi indie e di concedere loro un’opportunità di emergere. Nel corso di questa intervista, abbiamo deciso di parlare della situazione brasiliana all’interno della game industry, oltre a qualche piccola comparazione con la nostra nazione.Elie

Come membro dell’esecutivo di Brazil Games, potresti spiegarci da dove avete tratto l’idea della sua fondazione e quale sarà la vostra mission aziendale negli anni a venire?

Brazil Games è un programma internazionale, nato nel 2013, con il focus principale di supportare la fiorente game industry locale nei loro sforzi di intraprendere business a livello globale. Si tratta di una partnership tra Abragames, la Brazilian Game Companies Association (un’organizzazione no-profit fondata nel 2004), Brazilian Trade and Promotion Agency e Apex-Brasil.

La mia precedente esperienza all’interno del settore della promozione dell’industria dell’entertainment è stata molto importante durante la creazione del Brazil Games Program. Ho avuto dei buoni benchmark – prima lavorando con alcune agenzie canadesi governative , al fine di espandere Canadian Creative Industries in Brasile. Ovviamente, il settore del videogioco era parte integrante dello schema generale. Mi sono anche occupata nella diffusione del settore audiovisivo del mio Paese internazionalmente. Le politiche pubbliche possono rivelarsi vincenti quando il Governo lavora a pari passo con le industrie all’interno del suo Stato di competenza, nel nostro caso la game industry.

La nostra mission è quella di stabilire in Brasile un punto centrale per lo sviluppo di nuove IP e consolidare noi stessi come un esponente d’alto profilo a livello mondiale.

Il Brasile è conosciuto per far parte del BRICS. Visto che l’economia è in espansione in tutti i suoi aspetti, crede che saremo in grado di asssistere anche ad una crescita esponenziale da parte del medium videoludico?

Sì, con il proseguio del of Brazil Games International Program più altri numerosi progetti di allenamento e mentoring, crediamo che nel 2021 assisteremo ad un’enorme crescita.

Tra non molto, annunceremo un enorme programma di training nazionale, in partnership con Sebrae e Brazilian Micro and Small Business Support Service. Sebrae è anch’essa un’associazione no-profit privata con la missione di promuovere un ecosistema competitivo e sostenibile delle imprese più piccole. Con 700 centri di servizi sparsi in tutto il Brasile, ci aspettiamo di ospitare nuove azioni imprenditoriali e portare all’interno del mercato locale nuove iniziative sempre più forti.

Brazil Games ha presentato più di 30 software house durante il suo spazio al Devcon 2020 ed abbiamo notato che la maggior parte dei giochi mostrati erano per dispositivi mobile, c’é un motivo specifico che porta a questa decisione?

Nessun motivo specifico, si tratta puramente di una coincidenza, dato che gli sviluppatori brasiliani sviluppano opere interattive per ogni piattaforma. Tuttavia, questo trend può essere spiegato dal profilo “indie” di tutti i partecipanti del Devcon.

Il Brasile è anche conosciuto per essere rappresentato da alcuni dei migliori giocatori Esports in alcuni titoli, come Counter-Strike: Global Offensive. Pianificherete anche un ambiente competitivo locale? Se, sì, come pensate di farlo?

Ci sono già diversi azionisti nel settore Esports del Brasile. L’obiettivo chiave di Brazil Games, invece, è sempre stato quello dello sviluppo di nuovi contenuti- non siamo concentrati nelle competizioni, atleti o dello showbiz dell’Esports in generale.

Italia e Brasile sono entrambi in una situazione simile per quanto riguarda il mercato del videogioco, per cui immaginiamo un’ipotetica partnership. Pensa che le differenze tra le nostre culture potrebbero beneficiare lo sviluppo del possibile titolo oppure ci concentriamo su un tipo di genere troppo diverso?

Sono completamente d’accordo che Italia e Brasile potrebbero avere un’ottima sinergia- infatti, dovremmo iniziare a conoscere di più le rispettive culture ed interessi, così da poter iniziare davvero a sviluppare progetti insieme! Il Brasile ha un’influenza italiana molto forte. Nelle regioni del sud del nostro Paese, l’impatto della cultura dell’Italia è molto visibile. San Paolo, la città più importante nell’America Latina, è uno dei luoghi esteri più italianizzati del mondo- è possibile trovare una traccia del vostro Stato nelle tradizioni familiari, gastronomia e arti visive. Io stessa sono una discendente italiana ed ho vissuto a Torino e parlo persino italiano!

Il Brasile ha più di 120 studi indie, classificandosi come uno dei Paesi più prolifici in quell’aspetto. Tuttavia, saremo in grado di vedere delle produzioni AAA nei prossimi anni?

AAA come produzioni pubblicate da grossi publisher- i top franchise al mondo, con più di un milione di dollari di budget- no. Ma se parliamo semplicemente di qualità da AAA con un investimento minore, allora sì.

Ciò che davvero ci manca per fiorire sono i fondi che derivano dagli investimenti. Tuttavia, questo è davvero un ottimo momento per gli imprenditori esteri e locali per diventare parte integrante della nostra game industry, dato che la nostra moneta è stata svalutata ed i flussi dei ricavi sono in dollari.